Как удалить следы от насекомых на лобовом стекле: бюджетные методы

Насекомые могут прилипать к лобовому стеклу автомобиля во время поездки. Оттереть следы этих насекомых может быть не всегда легко выполняемой задачей.

В УНИАН рассказали о доступных и экономичных способах, которые помогут быстро и эффективно отмыть лобовое стекло от следов насекомых. Эти методы позволяют избавиться от следов насекомых на лобовом стекле автомобиля, не тратя при этом значительных средств на специализированные средства.

Читайте также: 10 лайфхаков для водителей в непредсказуемых ситуациях

Уксус 9%:

Это средство можно найти на любой кухне. Растворите стакан уксуса в воде, смочите тряпку и нанесите раствор на лобовое стекло. Затем тщательно вымойте теплой водой и протрите микрофиброй. Уксус не содержит компонентов, которые могут поцарапать стекло, поэтому очистка окажется максимально щепетильной.

Средство для мытья посуды:

Моющее средство для посуды быстро пенится и эффективно очищает не только тарелки, но и лобовое стекло автомобиля. Для этого вам понадобится губка для мытья машины. Нанесите на нее несколько капель моющего средства, смочите водой и тщательно протрите проблемный участок на стекле автомобиля. Затем смойте теплой водой и протрите микрофиброй. Это средство не рекомендуется использовать на кузове авто, поскольку оно может повредить краску.

Сладкая газировка:

Сладкая вода может являться отличным средством для удаления следов насекомых из стекла авто. Просто вылейте воду на лобовое стекло, потрите поверхность губкой и смойте теплой водой.

Напомним, автомобильные эксперты поделились советами, как избавиться от следов от дворников на лобовом стекле машины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !