Как узнать, начислена ли субсидия и каков размер выплат всего в два клика: инструкция

Как узнать начислена ли субсидия и ее размер

Украинские граждане, которым сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии – безвозвратной государственной помощи. Большинство получателей автоматически переначисляются на период, когда не производится отопление, но некоторым нужно подать заявление.

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Чтобы узнать, начислена ли вам субсидия и в каком размере, для этого следует выполнить следующие шаги:

Зайти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua ; Ввести личные данные, указав область, город, улицу, номер дома и квартиры; Пройти проверку, которая подтвердит, что вы не робот, и нажать кнопку "Искать".

После этого появится окно с информацией. Вы сможете узнать, начислена ли субсидия по определенному адресу, на какой период и в каком размере.

Следует упомянуть, что право на субсидию имеют семьи, тратящие более 15% своего семейного бюджета на коммунальные услуги. Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что средние расходы на хозяйство зимой составляют 1500 гривен, а в неотапливаемый период – 350-400 гривен.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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