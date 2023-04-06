Как вернуть форму севшего свитера: проверенный лайфхак

Шерстяные вещи требуют особого внимания во время стирки, поскольку неправильный режим на стиралке может испортить их форму. Но не стоит огорчаться, поскольку у нас есть несколько советов, как вернуть форму сеющему шерстяному свитеру.

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Один из простых лайфхаков – замочить свитер на пару часов в уксусно-водном растворе. Для этого смешайте 5 литров воды и 2 столовые ложки уксуса, затем аккуратно отожмите свитер, положите его на полотенце и сверните в рулон, оставьте на три часа. Затем разверните рулон и дайте одежде высохнуть.

Еще один простой лайфхак – смешать 5 литров воды, 3 столовых ложки нашатырного спирта, столовую ложку одеколона и 2 столовые ложки скипидара в тазу, а затем погрузить в этот раствор испорченную одежду на пару часов. Затем ополосните его, аккуратно отожмите и сушите в горизонтальном положении.

Эти методы эффективны, когда шерстяное изделие сел на 1-2 размера. В случае более серьезных повреждений они могут быть неэффективны.

Если любимый свитер потерял пушистость после зимы, не торопитесь списывать его. Есть несколько подручных средств, которые можно использовать, чтобы вернуть форму растянутой одежде. Один из таких советов – смешать кондиционер для белья или ополаскиватель для волос с прохладной водой и прополоскать вещь этим миксом. Можно также использовать слабый водно-уксусный раствор. Эти смеси "закроют" чешуйки шерстяных волокон, обеспечивая более пушистый вид свитера. После ополаскивания следует аккуратно отжать одежду и высушить ее в горизонтальном положении на полотенце.

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Еще один способ восстановить форму шерстяного свитера – использовать утюг. Для этого следует установить паровой режим на низкую температуру и пройтись им по поверхности свитера, избегая непосредственного контакта с изделием. Пар поможет разгладить волокна и восстановить пушистость свитера.

Кроме того, важно следить за правильной стиркой шерстяной одежды. Рекомендуется использовать деликатный режим на стиралке с холодной водой или стирать вручную, избегая сильного вытирания и выкручивания. Рекомендуется также использовать специальные средства для стирки шерсти.

В случае, если форма шерстяного свитера испортилась незначительно, упомянутые выше лайфхаки могут быть эффективными восстановлением его пушистости и формы. Однако, если повреждения велики, лучше обратиться к профессионалам, таким как химчистка или мастер по ремонту одежды, чтобы избежать дальнейшего повреждения изделия.

Не забывайте, что правильный уход за шерстяной одеждой подразумевает профилактическое применение этих методов, а не только восстановление после повреждений. Регулярный уход поможет сберечь ваши шерстяные вещи в идеальном состоянии на долгое время.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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