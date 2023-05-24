Как включить отображение процента заряда батареи на iPhone: инструкция

Если вас когда-либо раздражало, как вам приходилось оценивать, сколько у вас осталось аккумулятора, больше не волнуйтесь. К счастью существует простой способ установить процент заряда аккумулятора, который будет отображаться непосредственно на индикаторе заряда батареи вашего iPhone. Для этого нужно сделать несколько обычных шагов.

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Откройте на своем iPhone раздел "Настройки". Обычно его иконка имеет вид шестеренки; Прокрутите список настроек и нажмите аккумулятор. В этой главе вы найдете некоторые опции, связанные с управлением аккумулятором устройства; Включите отображение процента заряда. В разделе "Аккумулятор" найдите переключатель вблизи опции "Процент заряда" и переключите его в положение "Включить"; После этого процент заряда батареи будет отображаться рядом с индикатором заряда на вашем iPhone. Теперь вы сможете точно определить сколько энергии осталось в вашем устройстве.

Включив отображение процента заряда батареи на iPhone, вы обеспечите себе более точную информацию об уровне заряда вашего устройства. Это особенно полезно, когда вам нужно знать, сколько времени вам осталось до следующей зарядки или как быстро разряжается аккумулятор. Не забудьте периодически проверять уровень заряда и заряжать iPhone вовремя, чтобы всегда быть на связи.

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