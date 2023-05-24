Як увімкнути відображення відсотку заряду батареї на iPhone: інструкція

Якщо вас коли-небудь дратувало те, як вам доводилося оцінювати, скільки у вас залишилося акумулятора, більше не хвилюйтеся. На щастя, існує простий спосіб встановити відсоток заряду акумулятора, який відображатиметься безпосередньо на індикаторі заряду батареї вашого iPhone. Для цього потрібно зробити декілька простих кроків.

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Відкрийте на своєму iPhone розділ "Налаштування". Зазвичай його іконка має вигляд шестерні; Прокрутіть список налаштувань і натисніть на "Акумулятор". У цьому розділі ви знайдете деякі опції, пов'язані з управлінням акумулятором вашого пристрою; Включіть відображення відсотка заряду. У розділі "Акумулятор" знайдіть перемикач поблизу опції "Відсоток заряду" і переключіть його у положення "Увімкнути"; Після цього відсоток заряду батареї буде відображатися поряд з індикатором заряду на вашому iPhone. Тепер ви зможете точно визначити, скільки енергії залишилося у вашому пристрої.

Ввімкнувши відображення відсотка заряду батареї на iPhone, ви забезпечите собі більш точну інформацію про рівень заряду вашого пристрою. Це особливо корисно, коли вам потрібно знати, скільки часу вам залишилося до наступної зарядки або як швидко розряджається ваш акумулятор. Не забудьте періодично перевіряти рівень заряду та заряджати ваш iPhone вчасно, щоб завжди бути на зв'язку.

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