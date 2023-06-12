Как всегда быстро находить свой телефон в комнате: лайфхак для забывчивых

Отслеживать местонахождение телефонов iOS и Android можно даже без подключения к сети данных. Сейчас существует много картографических программ, позволяющих отслеживать местонахождение вашего телефона, на случай, если его потеряли где-то на улице.

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Когда телефон имеет подключение для передачи данных или подключен к Wi-Fi, он использует GPS, что помогает приблизительно определить его местоположение. В случае iPhone вы также можете отследить его расположение, даже если он выключен или разряжен. Функция Bluetooth location от Apple позволяет найти выключенный iPhone, если она была активирована.

Многие современные смартфоны имеют встроенные службы отслеживания местоположения, такие как "Find My iPhone" для Apple или "Find My Device" для Android. Эти службы позволяют вам отслеживать местоположение телефона через Интернет или найти его на карте. Они также позволяют удаленно заблокировать или удалить данные на потерянном устройстве.

Кроме того, Apple предлагает пользователям войти в аккаунт на странице iCloud.com/find или использовать приложение "Локатор" на другом устройстве Apple, чтобы найти устройство.

Как найти телефон дома

Приложения, которые помогают находить телефон дома Clap to Find – это простое и эффективное приложение, которое помогает вам быстро найти свой телефон, если вы его потеряли в помещении. Просто нужно всплеснуть в ладони, и ваш телефон начнет воспроизводить звуки.

Программа Clap to Find доступна для скачивания на устройства iOS и Android. Найдите ее в App Store или Google Play Store и нажмите кнопку загрузки, чтобы начать использовать.

После загрузки программы потратьте некоторое время, чтобы настроить ее параметры в соответствии с вашим вкусом. Можно настроить чувствительность микрофона и акселерометра, а также выбрать, какие звуки или движения вызывают реакцию программы.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

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