Как выращивать кабачки, чтобы они занимали меньше места на огороде: лайфхаки с ящиками, ведрами и мешками

Когда кабачки выращивают на огороде и дачных участках традиционно – на сформированных грядках – они занимают немало места, расплетаясь по земле. Однако опытные огородники нашли способы, как выделить для их роста меньше места.

Простые лайфхаки не только позволят сэкономить место на небольшом участке, но и увеличить урожайность кабачков. Главное – правильный уход и своевременный полив.

Опытные огородники говорят, что сажать кабачки можно в ящиках, мешках и пакетах, в ведре или бочке. И преимуществ этого способа выращивания немало, мало того, что они не будут занимать много места на участке, а еще быстрее созреют. Если погода испортится, их можно перенести. А еще проще будет убирать урожай.

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Для высадки кабачков таким нестандартным способом, следует выбирать самоопыляющиеся сорта. А еще – кабачки кустового типа. Перед посевом нужно прогреть посадочный материал, чтобы всходы были одновременными, а урожай больше. Можно поместить семена на батарею или духовой шкаф на 24 часа. После просушки нужно замочить материал для высадки в подогретой воде до разбухания. Затем их вынимают и выкладывают на мокрую ткань. Уже через 5 суток семена дадут ростки необходимой величины, после этого они готовы для высадки в грунт.

Изделия, в которые вы будете сажать ростки кабачков, должны быть из дерева, пластика или металла. На дне формируются отверстия, через которые будет отходить излишняя влага.

Заполненную землей и семенами тару переносить будет непросто, так что засыпайте почву, когда уже установили ящик, ведро или бочку на огороде. Подойдет место, где нет сквозного ветра и достаточно освещения. На таком участке почва быстро прогреется, всходы сойдут быстро и будут динамичнее расти. Южная сторона участка самая лучшая. А еще – там должны быть деревья, чтобы защищать кабачки от прямых солнечных лучей.

Почва для кабачков

Для высадки этой культуры подходит субстрат с низким уровнем кислотности. Обязательно нужно позаботиться о дренажном слое, в этом качестве могут выступать остатки растительности. Если в огороде осталась растительность, например части деревьев, плодовых и ягодных кустарников, их измельчают и укладывают на дно.

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Затем формируют слои из ботвы овощей, сухих листьев, поверх которых располагают почву торфяного типа, перегной, кротовину. Продумайте опоры для кустовых кабачков, но если растения низкорослого типа, нужно по мере развития прибавлять почву.

Поверх грунта можно ввести опилки, предварительно пролитые горячей водой с подкормкой. Если почва с высоким уровнем кислотности, нужно позаботиться о ее раскислении. Для этих целей используют муку доломитового типа или измельченный мел.

Уход за кабачками

Ухаживать за кабачками, посаженными таким образом, не особенно сложно. Правильный полив и прополка по необходимости – основные мероприятия. Подкормки тоже можно внести, но они не обязательны, если почва достаточно обогащена на этапе посадки.

Полив

Вода используется только отстоявшаяся тепла. В идеале установить трубу или конструкцию из пластиковых бутылок, через которые производят орошение.

Норма расхода воды – от 15 до 20 л на квадратный метр посадки. В расчете один куст вводят по 2,5 литра воды. Полив сплошного типа, применяемый при стандартном выращивании, не годится для кабачков в емкостях. Почва в этом случае либо высыхает, либо преет.

Чтобы кабачки дали больше плодов с ярким вкусом, рядом советуют посеять петрушку с укропом, кинзу с салатом или чеснок и лук на зелень. Но такой прием действует, пока кабачки сильно не разрослись. Для насыщения почвы питательными веществами, где растут кабачки, одну сторону грядки полезно занять горохом или горчицей. Другую часть засеять морковью, свеклой, чесноком и луком, отпугивающим вредителей.

Напомним, что на огороде можно вырастить чуфу, или земляной миндаль, еще - тигровый орех – невероятно питательный продукт. Он содержит много жиров, сахара, белка и крахмала. Чуфа по питательности втрое превосходит свойства арахиса.

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