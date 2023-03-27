Как вырастить правильно редиску, чтобы ее не ели черви: секреты огородников

Садоводы, даже опытные, иногда сталкиваются с серьезной проблемой – урожай под землей уничтожают черви и вредители. Особенно прожорливые любят корнеплоды редиса.

Между тем опытные дачники говорят, что предотвратить червивость редиса можно просто и безопасно. Как именно – читайте в нашем материале.

Оказывается, что для выращивания редиса требуется правильное место. К примеру, нельзя ее высаживать туда, где она плодила в прошлом году. Идеальным местом для посадки будет почва, где в прошлом сезоне росли огурцы, помидоры или картофель. А еще возле редиски посадите морковь, лук, фасоль или укроп.

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Вредители и близко не подползут к редису, если в грунт подсыпать золу, или остатки горевшей древесины, присыпанной черным молотым перцем.

А еще некоторых вредителей отпугивает запах корицы, поэтому порошок или палочки рассыпают в междурядья.

Также для отпугивания вредных насекомых необходимо смешать в пропорции 1:5 нафталин с песком или золой и этой смесью посыпать почву вокруг растений.

Мыло с золой тоже неприятно для насекомых и червей. В ведре воды растворяют 50 г хозяйственного мыла и 2 стакана древесной золы. Полученный состав хорошо перемешивается и используется для полива редиса.

Можете попытаться смешать и горчицу с перцем. В 10 литрах воды смешивается чайная ложка порошка острого перца, 2 столовых ложки соли и столько сухой горчицы. Полученной смесью полейте почву возле редиса.

Напомним, ранее мы рассказывали о секрете дачников, как подготовить клубнику однажды весной, чтобы потом собирать крупные ягоды весь сезон. Клубнику можно вырастить просто даже на подоконнике. Однако урожай зависит от правильного выбранного сорта.

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