Как вывести пятна от ручки на одежде с помощью молока: интересный способ
Время от времени мы все сталкиваемся с неприятной ситуацией, когда на любимой одежде появляются пятна от шариковых ручек. Иногда такие пятна трудно отстирать с помощью традиционных методов.
Поэтому UAportal расскажет об эффективном методе удаления таких пятен с помощью народного метода. В частности, вам понадобится только теплое молоко.
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Если пятно еще свежее, то вам нужно сделать следующее:
- Выстирать пятно в теплом молоке.
- Промыть в теплой воде.
- Прополоскать холодной водой.
Если пятно уже стало древним, вот что стоит сделать:
- Замочить одежду на несколько часов в теплом молоке.
- После этого стирать обычным способом.
- Прополоскать.
Особое внимание следует уделить, если пятно появилось на шелковой блузке. В таком случае можно удалить следы чернил следующим образом:
- Используйте ватный диск, смоченный скипидаром, для обработки пятна.
- После этого постирайте блузку обычным способом, но ни в коем случае не в горячей воде.
С помощью этих простых советов можно легко и быстро избавиться от пятен от шариковых ручек на вашей одежде.
Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.
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