Как законсервировать малиновое варенье на зиму идеального цвета
Лето – волшебная пора, когда вокруг расцветает и пахнет, а из деревьев и кустов можно собрать свежие фрукты и ягоды. Однако если вы хотите наслаждаться ими не только летом, мы предлагаем сделать закрутки на зиму.
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Классический рецепт малинового варенья
Ингредиенты:
- 1 кг малины;
- 1 кг сахара;
- 1 стакан воды.
Приготовление:
- Переберите малину, удалите плодоножку и хорошо промойте;
- Поместите ягоды в эмалированную кастрюлю;
- Сделайте сироп, смешав сахар и воду в отдельном сосуде. Добавляйте сироп постепенно к малине;
- Варите малину вместе с сиропом на умеренном огне в течение 15 минут. Периодически помешивайте и снимайте пену;
- Если вы хотите получить однородное варенье, протрите его через сито;
- Последним шагом является стерилизация банок, наполнение ими варенья и закручивание крышек.
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Рецепт густого малинового варенья с целыми ягодами.
Ингредиенты:
- 2 кг малины;
- 3 кг сахарного песка;
- 7 стаканов воды.
Приготовление:
- Отберите крупные ягоды малины, удалите плодоножки и промойте под проточной водой;
- Для сиропа в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и разотрите его, пока сахар не растворится полностью и сироп не закипит;
- Залейте ягоды приготовленным сиропом и оставьте на 3-4 часа;
- Процедите ягоды от сиропа. Дважды обработайте банки и крышки кипятком и дайте им просохнуть;
- Варите сироп на медленном огне еще около 20 минут;
- Добавьте малину в сироп и варите в течение 10 минут, снимая пену;
- Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками.
По вкусу и запаху свежего малинового варенья можно наслаждаться в любое время года, сохраняя летние нотки сладости и аромата.
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