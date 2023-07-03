Как законсервировать малиновое варенье на зиму идеального цвета

Лето – волшебная пора, когда вокруг расцветает и пахнет, а из деревьев и кустов можно собрать свежие фрукты и ягоды. Однако если вы хотите наслаждаться ими не только летом, мы предлагаем сделать закрутки на зиму.

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Классический рецепт малинового варенья

Ингредиенты:

1 кг малины;

1 кг сахара;

1 стакан воды.

Приготовление:

Переберите малину, удалите плодоножку и хорошо промойте; Поместите ягоды в эмалированную кастрюлю; Сделайте сироп, смешав сахар и воду в отдельном сосуде. Добавляйте сироп постепенно к малине; Варите малину вместе с сиропом на умеренном огне в течение 15 минут. Периодически помешивайте и снимайте пену; Если вы хотите получить однородное варенье, протрите его через сито; Последним шагом является стерилизация банок, наполнение ими варенья и закручивание крышек.

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Рецепт густого малинового варенья с целыми ягодами.

Ингредиенты:

2 кг малины;

3 кг сахарного песка;

7 стаканов воды.

Приготовление:

Отберите крупные ягоды малины, удалите плодоножки и промойте под проточной водой; Для сиропа в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и разотрите его, пока сахар не растворится полностью и сироп не закипит; Залейте ягоды приготовленным сиропом и оставьте на 3-4 часа; Процедите ягоды от сиропа. Дважды обработайте банки и крышки кипятком и дайте им просохнуть; Варите сироп на медленном огне еще около 20 минут; Добавьте малину в сироп и варите в течение 10 минут, снимая пену; Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками.

По вкусу и запаху свежего малинового варенья можно наслаждаться в любое время года, сохраняя летние нотки сладости и аромата.

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