Как законсервировать помидоры черри, чтобы они не лопали: секреты хозяек
В Украине консервированные помидоры незаменимым дополнением к праздничному столу. Особого внимания заслуживают помидоры черри, которые бывает трудно законсервировать правильно.
Опытные хозяйки имеют свои секреты, как закрыть томаты в банки, чтобы они не лопнули. UAportal подготовил рецепт консервированных помидоров черри.
Для приготовления консервации на литровую банку понадобятся:
- одна веточка петрушки;
- большая ветвь сухого укропа;
- помидоры черри;
- пол листа хрена;
- 3 лавровых листа;
- 1 луковица;
- щепотка черного перца горошком;
- 5 шт. душистого перца горошком.
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Сначала нужно помыть и порезать зелень, сложить ее на дно банки. В тару добавляется порезанный кольцами лук, перец и лавровый лист.
Отдельно моются помидоры и плотно заделываются в банке. Содержимое готовой тары нужно залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 30 минут.
После этого следует слить воду в кастрюлю, добавить 3 ст. л сахара, 1 ст. л соли и 20 г яблочного уксуса. Смесь нужно довести до кипения и залить тогда помидоры.
Закатываем крышку и закутываем хорошенько банки до полного охлаждения, иначе они взорвутся.
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