Как законсервировать помидоры черри, чтобы они не лопали: секреты хозяек

В Украине консервированные помидоры незаменимым дополнением к праздничному столу. Особого внимания заслуживают помидоры черри, которые бывает трудно законсервировать правильно.

Опытные хозяйки имеют свои секреты, как закрыть томаты в банки, чтобы они не лопнули. UAportal подготовил рецепт консервированных помидоров черри.

Для приготовления консервации на литровую банку понадобятся:

одна веточка петрушки;

большая ветвь сухого укропа;

помидоры черри;

пол листа хрена;

3 лавровых листа;

1 луковица;

щепотка черного перца горошком;

5 шт. душистого перца горошком.

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Сначала нужно помыть и порезать зелень, сложить ее на дно банки. В тару добавляется порезанный кольцами лук, перец и лавровый лист.

Отдельно моются помидоры и плотно заделываются в банке. Содержимое готовой тары нужно залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 30 минут.

После этого следует слить воду в кастрюлю, добавить 3 ст. л сахара, 1 ст. л соли и 20 г яблочного уксуса. Смесь нужно довести до кипения и залить тогда помидоры.

Закатываем крышку и закутываем хорошенько банки до полного охлаждения, иначе они взорвутся.

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