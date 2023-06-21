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Как заменить пенсионное удостоверение при его потере: куда обращаться и с какими документами

Игорь Романько

Как заменить потерянное пенсионное удостоверение

В результате военного вторжения России многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами. Во время эвакуации многие потеряли важные документы, включая пенсионное удостоверение. Специалисты из "Социальной информационной платформы" рассказали, как можно получить замену пенсионного удостоверения.

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Есть несколько ситуаций, в которых можно получить новое пенсионное удостоверение на основании заявления получателя пенсии:

  1. Если старое удостоверение оказалось непригодным.
  2. При утрате удостоверения.
  3. При назначении другого вида пенсии.
  4. В случае изменения обстоятельств опеки и попечительства.

В пенсионном деле делают специальную отметку о замене удостоверения.

Для получения замены пенсионного удостоверения необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и представить следующие документы:

  1. Документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя.
  2. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта для физических лиц, которые по религиозным соображениям отказались от принятия РНОКПП и имеют соответствующую отметку в паспорте.
  3. Фотография.
  4. Образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).

Пенсионное удостоверение можно получить в сервисном центре Пенсионного фонда, указанном в заявлении. Если лицо получает электронное пенсионное удостоверение, документ будет выдан в отделении банка, указанном в заявлении.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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