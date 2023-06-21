Як замінити пенсійне посвідчення у разі його втрати: куди звертатись та з якими документами

Внаслідок військового вторгнення рф багато українців були примушені залишити свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами. Під час евакуації багато людей втратили важливі документи, включаючи пенсійне посвідчення. Фахівці з "Соціальної інформаційної платформи" розповіли, як можна отримати заміну пенсійного посвідчення.

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Існують кілька ситуацій, у яких можна отримати нове пенсійне посвідчення на підставі заяви одержувача пенсії:

Якщо старе посвідчення стало непридатним. При втраті посвідчення. У разі призначення іншого виду пенсії. У разі зміни обставин щодо опіки та піклування.

У пенсійній справі роблять спеціальну відмітку про заміну посвідчення.

Для отримання заміни пенсійного посвідчення необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та подати наступні документи:

Документ, що посвідчує особу або повноваження особи як представника. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які з релігійних міркувань відмовилися від прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку у паспорті. Фотографія. Зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).

Пенсійне посвідчення можна отримати у відповідному сервісному центрі Пенсійного фонду, вказаному у заяві. Якщо особа отримує електронне пенсійне посвідчення, документ буде видано у відділенні банку, зазначеному у заяві.

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Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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