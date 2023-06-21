Як замінити пенсійне посвідчення у разі його втрати: куди звертатись та з якими документами
Внаслідок військового вторгнення рф багато українців були примушені залишити свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами. Під час евакуації багато людей втратили важливі документи, включаючи пенсійне посвідчення. Фахівці з "Соціальної інформаційної платформи" розповіли, як можна отримати заміну пенсійного посвідчення.
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Існують кілька ситуацій, у яких можна отримати нове пенсійне посвідчення на підставі заяви одержувача пенсії:
- Якщо старе посвідчення стало непридатним.
- При втраті посвідчення.
- У разі призначення іншого виду пенсії.
- У разі зміни обставин щодо опіки та піклування.
У пенсійній справі роблять спеціальну відмітку про заміну посвідчення.
Для отримання заміни пенсійного посвідчення необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та подати наступні документи:
- Документ, що посвідчує особу або повноваження особи як представника.
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які з релігійних міркувань відмовилися від прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку у паспорті.
- Фотографія.
- Зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).
Пенсійне посвідчення можна отримати у відповідному сервісному центрі Пенсійного фонду, вказаному у заяві. Якщо особа отримує електронне пенсійне посвідчення, документ буде видано у відділенні банку, зазначеному у заяві.
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
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