Как заменить пенсионное удостоверение при его потере: куда обращаться и с какими документами

В результате военного вторжения России многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами. Во время эвакуации многие потеряли важные документы, включая пенсионное удостоверение. Специалисты из "Социальной информационной платформы" рассказали, как можно получить замену пенсионного удостоверения.

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Есть несколько ситуаций, в которых можно получить новое пенсионное удостоверение на основании заявления получателя пенсии:

Если старое удостоверение оказалось непригодным. При утрате удостоверения. При назначении другого вида пенсии. В случае изменения обстоятельств опеки и попечительства.

В пенсионном деле делают специальную отметку о замене удостоверения.

Для получения замены пенсионного удостоверения необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и представить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта для физических лиц, которые по религиозным соображениям отказались от принятия РНОКПП и имеют соответствующую отметку в паспорте. Фотография. Образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).

Пенсионное удостоверение можно получить в сервисном центре Пенсионного фонда, указанном в заявлении. Если лицо получает электронное пенсионное удостоверение, документ будет выдан в отделении банка, указанном в заявлении.

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Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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