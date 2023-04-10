Как жарить мясо или котлеты, чтобы не пришлось мыть сковороду: простой прием с пергаментом

Любые блюда, требующие жарки на сковороде, могут пригореть и отмыть сковороду затем сложно. Но один простой способ избавить от проблем – это пергаментная бумага, которую обычно используют для выпечки.

Укладывать пекарскую бумагу необходимо гладкой стороной вверх. Пергаментом застилают дно сковородки и пытаются уложить его так, чтобы образовались бортики. Они не должны свисать со сковороды, чтобы не загореться от огня конфорки.

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Уже на пергамент можно лить масло, разогреть его и жарить таким образом овощи, рыбу или мясо. Кстати, таким образом можно жарить блюда и без растительного масла – они будут менее жирными, не будут пригорать, а еще сохранят сочность.

Важно: если пергамент покрыт слоем силикона, то блюда следует выкладывать именно на эту сторону бумаги, а другой стороной на сковороду.

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