Какая категория пенсионеров имеет право на получение доплаты в размере 1500 грн

В Украине для пожилых людей предусмотрены специальные доплаты к пенсии, которые дают возможность существенно увеличить ее общий размер.

Некоторые категории пенсионеров могут получать несколько видов таких надбавок. Это позволяет повысить ежемесячные выплаты более чем на 1500 гривен.

Об этом сообщает ТСН. Одна из доплат начисляется по возрастному признаку – гражданам, достигшим 80 лет. Им автоматически назначается ежемесячная прибавка в размере 570 гривен. Эта выплата была введена в 2020 году, и сначала она составляла 500 грн, однако со временем ее повысили. Выплату назначают тем, чья пенсия не превышает 10340,35 грн. Если такая надбавка не начисляется, следует обратиться в Пенсионный фонд для уяснения причин.

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Еще один вид поддержки — ежемесячное пособие в размере 944 гривен для пожилых людей, проживающих сами и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных их содержать. Даже при наличии детей, уже сами пенсионеров или признанных нетрудоспособными, пенсионер не теряет право на эту помощь. Для оформления необходимо предоставить медицинскую справку о необходимости постоянного ухода.

Таким образом, если лицо старше 80 лет живет самостоятельно и нуждается в ежедневной помощи, он имеет право на обе надбавки - 570 и 944 грн. В результате ежемесячная доплата составит 1514 гривен.

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