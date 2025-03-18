Какая категория украинцев должна стать на военный учет в апреле-2025: полный перечень

В Украине уже более трех лет действует военное положение и продолжается общая мобилизация находящихся в запасе лиц. Кроме того, молодые люди, которым исполнилось 17 лет, также подлежат обязательной постановке на военный учет.

Об этом говорится в материале NV. В частности, в апреле 2025 года на учет должны стать все ребята, которым исполнится 17 лет. Если юноша еще учится в школе, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) его проинформируют в учебном заведении. В других случаях эта задача возлагается на руководителей предприятий, учреждений, организаций, а также председателей сельских, поселковых или городских советов или руководителей ОСМД.

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Следует заметить, что пребывание на учете не означает немедленной мобилизации. По действующему законодательству мобилизация в Украине предусмотрена для мужчин от 25 лет. До сих пор данные призывника хранятся в электронном реестре "Оберег".

Молодые люди получают повестку, где указывается конкретная дата, когда необходимо явиться в ТЦК и СП. Ранее такие сообщения посылали по почте или вручали по месту жительства.

Если школьник не смог прибыть в центр комплектования вместе со своими одноклассниками, он должен сделать это самостоятельно в установленный законом срок.

Напомним, мы уже писали, сохраняется ли за военным рабочее место и зарплата.

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