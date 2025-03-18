Яка категорія українців має стати на військовий облік у квітні-2025: повний перелік

В Україні вже понад три роки діє воєнний стан та триває загальна мобілізація осіб, які перебувають у запасі. Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, також підлягають обов’язковій постановці на військовий облік.

Про це йдеться у матеріалі NV. Зокрема, у квітні 2025 року на облік повинні стати всі хлопці, яким виповниться 17 років. Якщо юнак ще навчається в школі, про необхідність звернутися до територіального центру комплектування й соціальної підтримки (ТЦК та СП) його поінформують у навчальному закладі. В інших випадках це завдання покладається на керівників підприємств, установ, організацій, а також голів сільських, селищних чи міських рад або очільників ОСББ.

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Варто зауважити, що перебування на обліку не означає негайної мобілізації. За чинним законодавством мобілізація в Україні передбачена для чоловіків віком від 25 років. До цього часу дані призовника зберігаються в електронному реєстрі "Оберіг".

Юнаки отримують повістку, де вказується конкретна дата, коли необхідно з’явитися до ТЦК та СП. Раніше такі повідомлення надсилали поштою або вручали за місцем проживання.

Якщо школяр не зміг прибути до центру комплектування разом зі своїми однокласниками, він має зробити це самостійно у встановлений законом термін.

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