Какие категории граждан могут выехать из Украины без загранпаспорта

Кто из украинцев может выехать за границу только по внутреннему паспорту

В Украине правительство приняло решение продлить военное положение и общую мобилизацию до конца мая 2023 года. Таким образом, выезд за границу военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Однако существуют некоторые исключения. Только 3 категории граждан могут выехать из Украины без загранпаспорта.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что получить разрешение на пересечение границы Украины только по внутреннему паспорту могут те категории украинцев, которые эвакуируются из районов, где ведутся боевые действия, а именно:

женщины;

дети;

люди с инвалидностью.

Другие категории граждан при выезде обязаны предоставить пограничникам загранпаспорт.

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Перед тем как уезжать из Украины, украинцы должны уточнять данные по стране, границу которой планируют пересечь, ведь не все они предоставляют возможность въезда с украинскими паспортами.

К тому же пересечение границы по внутреннему паспорту возможно исключительно в одном направлении – из Украины. Чтобы вернуться в Украину, гражданин должен будет оформить удостоверение личности на возвращение в Украину, которое можно получить, обратившись в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины за границей.

Этот же официальный документ необходим, если загранпаспорт был поврежден или потерян во время путешествия или его срок действия истек.

Напомним, ранее стало известно, какая ответственность ожидает мужчин призывного возраста, оставшихся за границей.

Ранее мы писали разрешатся ли выезжать за границу гражданам Украины с видом на жительство в другой стране, а также что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до полномасштабного вторжения.

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