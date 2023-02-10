Які категорії громадян можуть виїхати з України без закордонного паспорта

В Україні уряд прийняв рішення подовжити воєнний стан та загальну мобілізацію до кінця травня 2023 року. Таким чином, виїзд за кордон військовозобов‘язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено. Проте існують певні винятки. Лише 3 категорії громадян можуть виїхати з України без закордонного паспорта.

У пресслужбі Державної прикордонної служби України повідомили, що отримати дозвіл на перетин кордону України лише за внутрішнім паспортом можуть ті категорії українців, які евакуюються з районів, де ведуться бойові дії, а саме:

жінки;

діти;

люди з інвалідністю.

Інші категорії громадян під час виїзду зобов'язані надати прикордонникам закордонний паспорт.

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Перед тим як виїжджати з України, українці повинні уточнювати дані стосовно країни, кордон якої планують перетнути, адже не всі вони надають можливість в'їзду з українськими паспортами.

До того ж перетин кордону за внутрішнім паспортом можливий виключно в одному напрямку – з України. Щоб повернутися в Україну, громадянин повинен буде оформити посвідчення особи на повернення в Україну, яке можна отримати, звернувшись до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном.

Цей самий офіційний документ необхідний, якщо закордонний паспорт був пошкоджений або втрачений під час подорожі або його термін дії закінчився.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка відповідальність чекає на чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном.

Раніше ми писали чи дозволяється виїжджати за кордон громадянам України з посвідкою на проживання в іншій країні, а також що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення.

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