Какие продукты нельзя совмещать: 7 вредных привычек

Бывало ли у вас такое, что вы питаетесь вроде бы и правильно, однако при этом чувствуете себя не очень хорошо. Оказывается, даже при правильном и здоровом питании мы можем допускать ошибки при сочетании продуктов, которые могут повредить нашему организму.

Употреблять качественные и полезные продукты недостаточно для того, чтобы ваше питание было здоровым. Важно знать, какие продукты можно сочетать между собой, а какие лучше употреблять отдельно.

Читайте также: Названы 3 продукта с наибольшим содержанием сахара, от которых лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье

Диетологи назвали семь основных неправильных привычек при сочетании продуктов, приводящих к проблемам.

К примеру, не стоит употреблять бананы и молочные продукты. Это может вызвать тяжесть желудка и замедлять пищеварение.

Еще одна ошибка – совмещать в одном салате огурцы с помидорами. Все дело в том, что томаты содержат кислоты, а огурцы более щелочные, поэтому огурцы и помидоры по-разному усваиваются.

Не стоит употреблять дыню с какими-либо другими продуктами. Поскольку она не задерживается надолго в желудке, а почти сразу попадает в кишечник, он начинает переваривать ее быстро. Если съесть ее вместе с другими продуктами, то начнется процесс брожения – как следствие, нарушится микрофлора кишечника.

Ошибочно готовить яичницу с беконом или творогом. Вы увеличите концентрацию белка и будете оказывать негативное влияние на процесс пищеварения. Лучше к омлету подойдут овощи, которые добавят клетчатки и процесс пищеварения улучшится.

А еще не стоит готовить пасту с томатным соусом и творогом. Лучше добавить к макаронным изделиям печеные или приготовленные на пару овощи. А томатный соус замените на песто.

Сыр не следует употреблять с продуктами, содержащими крахмал. К примеру, если вы съедите бутерброд с сыром, организм в первую очередь будет переваривать белок, а крахмал из хлеба в это время начнет ферментироваться и разлагаться. Для творога идеально подойдут овощи.

Тем, кто любит фрукты, лучше употреблять их отдельно от других блюд. А еще – позже после основного приема пищи. Диетологи отмечают, что съеденные натощак фрукты перевариваются не в желудке, а в кишечнике. Если в желудке есть другие продукты, то фрукты задерживаются на нем и начинается процесс брожения. Как следствие – можно получить изжогу и вздутие живота.

Чтобы фрукты принесли пользу, специалисты по правильному питанию советуют употреблять их натощак или через 2-3 часа после приема пищи.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, большинство считает, что добавлять мед в горячий чай – невосполнимая ошибка, ведь он становится токсичным для организма и может навредить ему. Кандидат химических наук Глеб Репич рассказал, почему это общеизвестное мнение не имеет права на жизнь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!