Які продукти не можна поєднувати: 7 шкідливих звичок

Чи бувало у вас таке, що ви харчуєтеся начебто й правильно, однак при цьому почуваєтеся не дуже добре. Виявляється, навіть при правильному й здоровому харчуванні ми можемо допускатися помилок при поєднанні продуктів, що можуть зашкодити нашому організмові.

Вживати якісні та корисні продукти – недостатньо для того, аби ваше харчування було здоровим. Важливо знати, які з продуктів можна поєднувати між собою, а які краще вживати окремо.

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Дієтологи назвали сім основних неправильних звичок при поєднанні продуктів, які призводять до проблем.

Наприклад, не варто вживати банани й молочні продукти. Це може викликати важкість у шлунку та уповільнювати травлення.

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Ще одна помилка – поєднувати в одному салаті огірки з помідорами. Вся річ у тому, що томати містять кислоти, а огірки більш "лужні", тому огірки й помідори по-різному засвоюються.

Не варто вживати диню з будь-якими іншими продуктами. Через те, що вона не затримується надовго в шлунку, а майже одразу потрапляє до кишківника, він починає перетравлювати її швидко. Якщо ж з'їсти її разом з іншими продуктами, то почнеться процес бродіння – як наслідок, порушиться мікрофлора кишечника.

Помилково готувати яєшню з беконом або сиром. Ви збільшите концентрацію білка та матимете негативний вплив на процес травлення. Краще до омлету підійдуть овочі, які додадуть клітковини й процес травлення покращиться.

А ще не варто готувати пасту з томатним соусом та сиром. Краще додати до макаронних виробів печені чи приготовані на пару овочі. А томатний соус замініть на песто.

Сир не треба вживати з продуктами, що містять крохмаль. Наприклад, якщо ви з'їсте бутерброд з сиром, організм насамперед перетравлюватиме білок, а крохмаль із хліба в цей час почне ферментуватися і розкладатися. Для сиру ідеально підійдуть овочі.

Тим, хто любить фрукти, краще вживати їх окремо від інших страв. А ще – якомога пізніше після основного прийому їди. Дієтологи зауважують, що з'їдені натщесерце фрукти перетравлюються не в шлунку, а в кишечнику. Якщо ж у шлунку є інші продукти, то фрукти затримуються у ньому й починається процес бродіння. Як наслідок – можна отримати печію та здуття живота.

Щоб фрукти принесли користь, фахівці з правильного харчування радять вживати їх натщесерце, або через 2-3 години після прийому їжі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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