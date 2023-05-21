Какие шорты будут актуальны летом: стилистка показала самые лучшие модели (фото)

Модные тренды 2023 - стильные шорты на лето - как выбрать и стилизовать шорты на лето

Стилистка Яна Платонова рассказала о лучших моделях шорт на лето 2023 года. Этот элемент одежды обязательно должен быть в гардеробе.

В своем Instagram она заметила, что шорты просто must have на летний сезон. Посредством регулировки длины, выбора ткани и цвета могут подобрать шорты практически на каждый день, для любых нужд и обстоятельств.

Читайте также: Комфорт и универсальность: Топ-3 стильных головных убора на лето

Платонова собрала подборку стильных шорт. Эти варианты подойдут на каждый день, в дорогу, для отдыха и даже для деловых встреч, не предполагающих очень строгого дресс-кода.

Она посоветовала в городе не выбирать модели, которые демонстрируют или почти демонстрируют ваши обнаженные ягодицы. Несмотря на демократичность выбора и стиля, следует не забывать об уместности, этикете и гигиене.

Модные тренды 2023 - стильные шорты на лето - как выбрать и стилизовать шорты на лето

Модные тренды 2023 - стильные шорты на лето - как выбрать и стилизовать шорты на лето

Модные тренды 2023 - стильные шорты на лето - как выбрать и стилизовать шорты на лето

Модные тренды 2023 - стильные шорты на лето - как выбрать и стилизовать шорты на лето

Стилист Яна Платонова показала стильные шорты на лето

Модные тренды 2023 - стильные шорты на лето - как выбрать и стилизовать шорты на лето

Стилист Яна Платонова показала стильные шорты на лето 2023

Стилист Яна Платонова показала стильные шорты на лето 2023

Стилист Яна Платонова показала стильные шорты на лето 2023

Читайте также: Станет хитом следующих сезонов: названа самая трендовая сумочка для модниц (фото)

Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!