Какие территории ВСУ освободят от оккупантов весной и попытаются ли войска Путина снова пойти на Киев: прогноз астролога

В Украине идет большая война, кульминация которой будет в феврале и марте 2023 года, однако это не значит полного завершения боевых действий. ВСУ пойдут в наступление на врага, никаких переговоров не будет.

Об этом в интервью KP.UA заявила астролог Анастасия Макарова. "Восток ждут очень тяжелые бои. Людям лучше уезжать, пока есть возможность. Оккупанты могут захватить еще часть областей на востоке, но это не будут крупные города. Тем более не вижу захвата Днепра, Харькова, Запорожья", – отметила она.

Астролог подчеркнула, что ВСУ могут деоокупировать весной Мелитополь и Мариуполь и населенные пункты рядом, отбросив войска российского диктатора Владимира Путина. Вопрос возвращения Донецка и Луганска затянется, финала в 2023 году не будет.

"Опасность идет как раз с востока. Там и будут сосредоточены все силы. Большого наступления на юге, севере или западе я не вижу, как и повторной оккупации Херсона или соседних населенных пунктов. Но и Херсон, и области рядом пострадают от обстрелов. Позже войска РФ отойдут дальше. Ситуация в Херсоне будет нестабильной, но не критической", – добавила астролог.

По ее словам, для Киева нет других угроз, кроме ракетных обстрелов. Однако столица Украины получит мощное ПВО, что позволит закрыть небо от вражеских обстрелов.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.