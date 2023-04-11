Какие виды кофе наиболее полезны, а какие – самые вредные: объяснение диетолога

Ассортимент кофейных напитков поражает разнообразием. Каждый вид имеет свой неповторимый вкус. От способа приготовления, а также от количества сиропа, сливок и сахара зависит полезность напитка.

О том, какой кофе самый вредный, а какой самый полезный, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

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Какой кофе самый полезный

"Наверное у многих этим утром первая чашка будет с этим напитком. Ведь кофе, кроме приятного вкуса и аромата дает заряд энергии. К употреблению кофе нужно подходить по правилу - "в меру все хорошо". А чтобы кофе был полезен, кроме умеренности в употреблении, необходимо также правильно выбрать и приготовить ее", – говорит эксперт.

Фус советует покупать кофе в зернах. Поскольку молотая теряет часть своего аромата, поэтому самая вкусная будет измельчена непосредственно перед заваркой. Также рекомендует избегать растворимости, получаемой в результате сложных промышленных процессов.

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Какой кофе самый вредный

Эксперты пришли к выводу, что среди различных видов кофе, худшим считается кофе типа 3 в 1 или растворимый капучино в пакетах. Она содержит большое количество сахара, вредных жиров и эмульгаторов, которые могут быть отрицательными для здоровья, в частности для работы печени, отмечает диетолог.

С другой стороны, натуральный кофе в мерных количествах может быть полезен для организма. Зерна кофе содержат горечь и антиоксиданты, которые могут оказать положительное влияние на здоровье. Однако добавление молока и сливок к кофе может снижать активность антиоксидантов и затруднять их усвоение организмом, предостерегают эксперты.

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Как правильно готовить кофе

Приготовление кофе – это ответственный процесс, который может повлиять на качество и пользу напитка. Один из секретов успешного заваривания кофе – избегание кипячения воды. По словам диетолога, кофе теряет не только вкус, но и полезные вещества, когда вода нагревается до кипения. В частности, кофе мелкого помола содержит больше вредных веществ, и эфирные масла полезных антиоксидантов могут разрушаться при высоких температурах.

Относительно выбора посуды для заваривания кофе рекомендуется использовать стеклянные или качественные нержавеющие стальные сосуды. Они считаются безопасными и нетоксичными материалами.

Дополнительно, диетолог рекомендует избегать такого популярного способа приготовления кофе, как заливка гуще кипятком. Этот метод может содержать большое количество дитерпенов, таких как кафестолы и кахвеолы, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови и негативно влиять на работу печени.

Эксперты рекомендуют использовать бумажные фильтры для приготовления кофе, поскольку они помогают избежать воздействия кафестола и кахвеола. Это позволяет ценным полифенолам, которые содержатся в кофейных зернах и обладают антиоксидантными свойствами, без помех пройти в напиток, объясняют специалисты.

Кроме того, важно правильно определить время потребления кофе. Эксперт по диетологии отмечает, что пить кофе необходимо с осторожностью. Она может раздражать слизистую желудка, поэтому не рекомендуется употреблять ее натощак. Также следует избегать употребления кофе вместе с мясом и другими продуктами, содержащими железо, поскольку это может повлиять на его усвоение организмом.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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