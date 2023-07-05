Каким пенсионерам могут прекратить выплату средств при выезде за границу

Кого из украинцев могут лишить пенсионных выплат после выезда из Украины и как получить пенсию за границей

Украинцы, вынужденные покинуть свое местожительство из-за военного конфликта и эмигрировать за границу, столкнулись с проблемой прекращения выплаты пенсий по инвалидности.

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Один из украинцев, получавший пенсию по инвалидности и пенсию по потере кормильца, сообщил, что ему отменили пенсию по инвалидности из-за отсутствия медико-социальной экспертизы. Он отметил, что согласно действующему законодательству справки МСЭК должны были автоматически продлиться на период военного положения. В данной ситуации он не знал, как возобновить выплату пенсии, особенно находясь в Польше.

Специалисты Пенсионного фонда объяснили, что для продления выплаты пенсии в таком случае нужно подать соответствующее заявление вместе с пакетом необходимых документов. Это можно сделать двумя способами:

направить заявление по почте на любое главное управление Пенсионного фонда;

подать заявление онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты" (при этом нужно иметь квалифицированную электронную подпись).

В дополнение к заявлению (при отправке по почте нужно распечатать и заполнить заявление), нужно предоставить копии следующих документов:

паспорта (или ID-карты и выписки о месте регистрации);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копии документов, подтверждающих статус беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением или нотариально);

оригинал документа, подтверждающего факт жизни физического лица (предоставляется нотариусом).

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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