Какой будет стоимость 100 долларов в Украине в июле: прогноз банкира

В июле 2025 г. на валютном рынке Украины не прогнозируется резких изменений или неожиданных колебаний. Курс будет формироваться под влиянием текущих экономических, геополитических и регуляторных факторов.

Как пояснил в комментарии УНИАН Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", на динамику валютного курса в середине лета будут влиять следующие основные факторы:

политика Национального банка;

состояние ключевых секторов экономики;

ожидаемое замедление инфляции;

стабильность и объем международной финансовой поддержки

Также банкир подчеркнул, что курс доллара в Украине находится под контролем НБУ, тогда как на курс евро оказывают значительное влияние глобальные валютные рынки – в частности соотношение евро к доллару, которое изменяется под давлением международной геополитики.

Согласно прогнозу, в июле курс американского доллара в Украине будет колебаться в пределах 41,6–42,2 грн, в то время как евро будет торговаться на уровне 46,5–48,5 грн.

Читайте также: Покупать или подождать: что советуют эксперты по доллару в Украине сейчас

Соответственно, 100 долларов будут стоить примерно 4160–4220 гривен, а сумма в 1000 долларов – 41 600–42 200 гривен. Для евро эти показатели составят 4650–4850 грн. за 100 евро и 46 500–48 500 грн. за 1000 евро.

Прогноз валютного курса к концу 2025 года

Сергей Мамедов, председатель правления "Глобус Банка" и вице-президент Ассоциации украинских банков, предполагает, что официальный курс доллара может подняться до 43-44 гривен до конца текущего года. Это означает, что с июля по декабрь предполагаемый рост составит примерно 2,5–5%. В то же время эксперт не ожидает резких скачков на валютном рынке.

Раньше мы рассказывали, когда ждать перемен в курсе доллара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!