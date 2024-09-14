Какой категории детей может быть отказано в пересечении польской границы

Польша может не пропустить украинских детей на границе, если они лишились доступа к электронным документам в приложении Diia.pl. В пограничной службе страны объяснили правила для детей младше 13 лет, об этом сообщает фонд Right to Protection Poland.

Эксперты отмечают, что в случае изменения статуса легального пребывания родителей в стране ЕС, например, после получения карты избитой (виды на временное проживание), дети могут потерять доступ к приложению Diia.pl. А без этого пересечь польскую границу будет невозможно.

"Лица этой категории при пересечении границы должны иметь действительный загранпаспорт и электронный документ в мобильном приложении Diia.pl. Только справка о присвоении номера PESEL без Diia.pl не дает права на повторный въезд в Польшу или на поездки в страны Шенгенской зоны" , – говорится в сообщении пограничной службы.

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Дети до 13 лет не могут самостоятельно зарегистрироваться в приложении Diia.pl, поскольку "доверенный профиль" (profil zaufany) доступен только с 13-летнего возраста.

Также с 1 июля 2024 вступили в силу изменения в специальный закон, согласно которым украинцы могут подавать ряд документов для пребывания детей до 13 лет в Польше. Это позволит им повторно въезжать в страну.

Напомним, ранее UAportal писал, следует ли украинским пенсионерам ожидать индексацию выплат до конца года.

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