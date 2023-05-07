Какой специей посыпать муравейник, чтобы навсегда забыть об этих насекомых на огороде и в саду

Как избавиться от муравьев на огороде и в саду

Дачники иногда сталкиваются не только с вредными насекомыми, но и с муравьями. Хотя этих трудолюбивых насекомых трудно назвать вредителями, однако это может измениться, когда они появляются на грядках. Даже в таком случае лучше избегать использования химических средств.

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Независимо от того, построили ли муравьи классический муравейник на огороде, создали ли целую колонию в почве, для борьбы с ними рекомендуется использовать доступную приправу – корицу. Опытные дачники обычно выбирают этот метод. Корицу можно использовать в виде порошка или использовать палочку корицы.

Нужна одна палочка корицы и литр воды; Добавьте корицу в воду и доведите ее до кипения; Варите воду с корицей в течение 5-7 минут; Снимите кастрюлю с огня и оставьте отвар на несколько часов, чтобы он остыл до комнатной температуры; Если необходимо, процедите готовый настой и перелейте его в бутылку с распылителем. Используйте его для опрыскивания проблемных участков; Если у вас нет времени готовить настой, можно просто взять молотую корицу и посыпать ею колонию муравьев.

После такой безопасной обработки насекомые покинут участок и проблема с муравьями будет решена.

Муравьи могут разрушать структуру почвы, раскапывать и удалять из него семена, вредить корневой системе растений, поэтому их нужно избавляться.

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