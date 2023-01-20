Какую технику категорически запрещено подключать к автомобильным аккумуляторам в квартире и почему

Автомобильный аккумулятор – какую технику нельзя подключать к аккумулятору из машины

При отключении электроэнергии украинцы активно пользуются автомобильными аккумуляторами. Так есть возможность подать ток в отдельные приборы в квартире или доме.

Однако заряжать можно не всю технику, а их использование дома имеет определенные оговорки. UAportal объясняет, что категорически запрещено питать автомобильные аккумуляторы.

Почему автомобильные аккумуляторы опасно использовать в квартире

Автомеханик Андрей Маценко объяснил, что аккумуляторы в квартире составляют реальный вред здоровью человека. Поэтому лучше его ставить хотя бы на балконе. Из-за этих приборов может произойти взрыв или пожар, если будет искра, а водород и кислород будут при этом выделяться. По словам эксперта, не стоит пользоваться аккумулятором для питания техники. Он назвал три причины:

Неподходящий ток. Автомобильный аккумулятор теряет качество работы после первого разряда. Есть угроза, что из аккумулятора будет утекать электролит. Поэтому важно оградить этот прибор от механических повреждений.

Какие приборы можно питать от аккумулятора

Ноутбук, смартфон и повербанк.

Телевизор.

Лампы и фонарики.

Однако требуется преобразователь напряжения (инвертор), который присоединяется к самому аккумулятору. Гаджеты и другие устройства уже подключаются к самому инвертору.

Что категорически запрещено подключать к аккумулятору

Нельзя подключать к аккумулятору чувствительную технику, для которой не хватит пусковой мощности. В частности, это холодильник, микроволновка, духовка, стиральная машина, газовый котел.

Инвертор при подаче энергии из аккумулятора, например в холодильник, подает неправильную, не чистую синусоиду форму напряжения. Поэтому чувствительная техника может сломаться и сгореть.

Напомним, некоторые пользователи считают, что для автономной работы техники и создания источника бесперебойного питания (ИБП) можно подключить автомобильный аккумулятор. Конечно, ведь такой вариант кажется намного дешевле и практичнее, чем использование специализированных батарей. Однако производители ИБП категорически не рекомендуют так поступать и вот почему.

Также UAportal рассказал, как выбрать пускозарядное устройство для автомобиля. Это многофункциональное оборудование позволит запустить стартер на автомобиле и подзарядить севший без изъятия аккумулятор с транспорта.

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