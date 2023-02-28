Катышки на одежде: лайфхак с зажигалкой и расческой

Появление на одежде катышков довольно распространенная проблема. Маленькие узелки на одежде портят его вид и состариваю вещи визуально. Иногда кажется, что "покатанную" вещь носили уже лет 100, хотя она достаточно новая.

Но не спешите выбрасывать вещи с катышками, потому что есть множество способов избавиться от них и обновить любимые свитера или платья. Некоторые из этих способов очень просты, поэтому вы можете справиться с ними быстро.

Эксперты говорят, что ворс на одежде может скатываться, если вы стираете вещи не придерживаясь рекомендаций производителя, указанных на ярлыках. В частности, иногда советуют стирать вещи вывернутыми, выбирать определенную температуру во время стирки, выбирать соответствующее стиральное средство.

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Если же катышки все равно появились, то можно убрать их так:

Специальная машинка для удаления катышков, или еще как ее называют шавер. Она действует как машинка для бритья, оставляя одежду целой. Осторожно срезает ворсинки и втягивает их в специальное отверстие, расположенное под головкой.

Специальный ролик с липкой лентой – он поможет избавиться и от шерсти животных, налипших к вашей одежде, или ваших собственных волос. Если под рукой этого ролика нет, можно взять обычный канцелярский скотч – отрезать небольшой кусок, приклеить к участку вещи, которую нужно почистить и оторвать его резким движением.

Может помочь и расческа для волос с тонкими зубчиками – благодаря такому расчесыванию можно убрать катышки в частности из вещей, изготовленных из шерсти.

Какие еще есть способы убрать катышки. Нижеследующие методы могут испортить ваши вещи, поэтому выбирать их мы не советуем, а просто информируем об их существовании:

Металлическая губка для мытья посуды. Однако одежда, которую вы будете чистить, должна быть из плотных тканей, иначе она повредит его.

Можно попробовать и "опасную бритву", в которую вставляется лезвие. Но будьте осторожны, чтобы не порезать вещь. При бритье важно растянуть вещь, чтобы она не имела складочек. Попробовать можно и обычную бритву для бритья. Электрическая бритва тоже способна почистить катышки на одежде.

Также можно попробовать электрическую машинку для стрижки, однако чтобы ненароком не порезать одежду, вещи нужно положить на гладкую поверхность и двигать плавно машинкой в одну сторону, чтобы не порезать ткань.

"Побрить" одежду можно канцелярским ножом. Нужно разостлать одежду на ровной поверхности, взять лезвие двумя руками без наклона и аккуратно без сильного нажима провести по поверхности с колтунами. Будьте очень осторожны, чтобы не порезаться.

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Также есть еще один способ борьбы со скатаной ворсой – это зажигалка. Этот метод лучше вообще не использовать, конечно. Или если все же рискнете, то делайте это возле емкости с водой. Нужно зажечь зажигалку и пройтись пламенем вдоль колтуна. Предостережение: одежда может загореться, так что просто ознакомьтесь, что так делают и не повторяйте такой способ.

Еще одежда поможет почистить пемзу или зубную щетку с грубыми ворсинками. Однако эти способы способны наделать на одежде зацепок.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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