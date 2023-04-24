Кефир, водка, киви или мята: названы идеальные маринады для шашлыка
Когда наступает по-настоящему тёплая погода, все больше украинцев отдыхают на природе. Главным атрибутом "уличных посиделок" является шашлык.
Если вы хотите приготовить это блюдо как-то особенно, предлагаем вам четыре рецепта маринадов для мясных блюд. Выбирайте любое, что вам понравилось, и попробуйте приготовить. И помните: чем жестче мясо вы выберете для шашлыков, тем дольше нужно выдерживать его в маринаде. А еще – для маринования выбирайте эмалированную посуду.
Маринад на кефире
Этот способ вымачивания мяса используют для свинины.
На 500 г мяса нужно взять литр кефира, 2 луковицы, соль, перец горошком и кинзу. Свинину нарежьте большими кусками, выложите в миску, а сверху присыпьте луком, изрезанным кольцами. Посолите и поперчите мясо, посыпьте кинзой и залейте кефиром. Перемешайте и маринуйте как минимум 12 часов.
Читайте также: Какой сорняк не нужно вырывать на огороде: в чем польза портулака и что из него готовят
Маринад на мяте
На килограмм мяса вам понадобится пучок перечной мяты, зубчик чеснока, вустерширский соус (столовая ложка), сладкий перец (2 шт.), несладкий йогурт (250 граммов), соль и душистый перец горошком.
Мяту нужно помыть и обсушить, нарезать и вбросить в чашу блендера. Добавьте туда соль, чеснок и перебейте. Затем добавьте вустерширский соус и йогурт и взбейте до однородности. Мясо порежьте, посыпьте горошком перца (по вкусу) и залейте маринадом, настаивайте до двух часов.
Маринад на водке (или коньяке)
Он больше подойдет к шашлыку из баранины.
Что нужно:
- Баранина – 500 граммов
- Курдючное сало – 50 граммов
- Репчатый лук – 1 шт.
- Водка (или коньяк) – 200 мл
- Сушеная зелень – 20 граммов
- Лимонная кислота – 2 ч. л.
Как готовить:
- Мясо нарежьте на не очень толстые кусочки (4 см), положите в кастрюлю, посолите и поперчите, втирая соль и перец в баранину.
- Лук нарежьте мелко и добавьте в мясо. Полейте алкоголем и всыпьте лимонную кислоту. Размешайте и поставьте в холодильник на 8 часов.
- Маринованное мясо нанизывают на шампуры чередуя с кусочками курдючного сала.
Читайте также: Сорняк, который нельзя выбрасывать: почему следует использовать мокрец в салате
Маринад из киви
Этот маринад подходит для любых видов мяса.
Какие продукты нужны:
- Килограмм любого мяса
- Лук – 2-3 штуки
- Киви – 1 штука
- Газированная минералка – 1 стакан
- Специи и соль – по вашему вкусу.
Как готовить:
Мясо нарежьте и добавьте к нему порезанный кружками лук. Посыпать специями и посолить. Залейте минералкой и поставьте в холодильник на 12 часов. Киви нужно натереть или перебить блендером.
Киви нужно добавлять в конце маринования. До говядины – за час до приготовления, до баранины – за 40 минут, до свинины и курятины – за 20 минут.
Предлагаем также рецепт легкого супчика, который следует сварить, чтобы разгрузить организм.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!