Киев накрыло 'грязное облако': КГГА предостерегла горожан от пребывания на улице

Утром 13 февраля в Киеве и пригороде зафиксировали значительное ухудшение качества воздуха из-за повышенной концентрации взвешенных частиц пыли. Специалисты объясняют, что причиной загрязнения стало накопление взвешенных веществ в результате маловетренной погоды и повышенного атмосферного давления, которые затрудняют рассеивание примесей.

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Первые признаки ухудшения воздушного состояния наблюдали еще 12 февраля. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В Министерстве здравоохранения советуют без необходимости не выходить на улицу. Специалисты также советуют закрыть окна и двери, уплотнить щели тканью или скотчем, выключить вентиляционные системы, забирающие воздух извне. При нахождении на улице желательно использовать респиратор или защитную маску. Также следует регулярно принимать душ, проводить влажную уборку и пить достаточное количество воды, предпочитая щелочную минеральную воду для восстановления баланса солей и микроэлементов.

Напомним, в Киеве ухудшилось качество воздуха, КГГА призвали не выходить на улицу.

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