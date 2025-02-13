Київ накрила 'брудна хмара': КМДА застерегла містян від перебування на вулиці

На ранок 13 лютого в Києві та передмісті зафіксували значне погіршення якості повітря через підвищену концентрацію завислих часток пилу. Фахівці пояснюють, що причиною забруднення стало накопичення завислих речовин унаслідок маловітряної погоди та підвищеного атмосферного тиску, які ускладнюють розсіювання домішок.

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Перші ознаки погіршення повітряного стану спостерігали ще 12 лютого. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують без необхідності не виходити на вулицю. Фахівці також радять закрити вікна та двері, ущільнити щілини тканиною або скотчем, вимкнути вентиляційні системи, що забирають повітря ззовні. При перебуванні на вулиці бажано використовувати респіратор або захисну маску. Також слід регулярно приймати душ, проводити вологе прибирання та пити достатню кількість води, надаючи перевагу лужній мінеральній воді для відновлення балансу солей і мікроелементів.

Нагадаємо, у Києві погіршилась якість повітря, КМДА закликали не виходити на вулицю.

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