У Києві погіршилась якість повітря, КМДА закликали не виходити на вулицю: в чому причина
Вранці 12 лютого в Києві зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря через підвищену концентрацію завислих часток і пилу. Вона може призвести до погіршення самопочуття.
Про це повідомляє КМДА. Фахівці пояснюють, що причиною забруднення є накопичення завислих речовин, оскільки маловітряна погода та високий атмосферний тиск не сприяють їх розсіюванню.
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Рекомендації:
- Закрити вікна.
- Обмежити перебування на вулиці.
- Пити більше води.
- Якщо є очищувач повітря – увімкнути його на максимальну потужність.
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