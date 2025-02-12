У Києві погіршилась якість повітря, КМДА закликали не виходити на вулицю: в чому причина

Вранці 12 лютого в Києві зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря через підвищену концентрацію завислих часток і пилу. Вона може призвести до погіршення самопочуття.

Про це повідомляє КМДА. Фахівці пояснюють, що причиною забруднення є накопичення завислих речовин, оскільки маловітряна погода та високий атмосферний тиск не сприяють їх розсіюванню.

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Рекомендації:

Закрити вікна.

Обмежити перебування на вулиці.

Пити більше води.

Якщо є очищувач повітря – увімкнути його на максимальну потужність.

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