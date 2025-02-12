В Киеве ухудшилось качество воздуха, КГГА призвали не выходить на улицу: в чем причина
Утром 12 февраля в Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха из-за повышенной концентрации взвешенных частиц и пыли. Она может привести к ухудшению самочувствия.
Об этом сообщает КГГА. Специалисты объясняют, что причиной загрязнения является накопление взвешенных веществ, поскольку маловетренная погода и высокое атмосферное давление не способствуют их рассеиванию.
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Рекомендации:
- Закрыть окна.
- Ограничить пребывание на улице.
- Пить больше воды.
- Если есть воздухоочиститель – включить его на максимальную мощность.
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