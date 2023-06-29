Киев не ощутит последствий в случае взрыва на ЗАЭС, – Ляшко (видео)

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал возможный ядерный теракт на Запорожской атомной электростанции. По его словам, Киев не ощутит последствий.

Глава Минздрава указал, что столица находится вне влияния. Об этом Ляшко сказал в эфире телеканала "Мы – Украина".

Министр отметил, что в Киеве уже разработаны системы оповещения, которые будут использоваться при теракте.

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"Даже, если что-то происходит, нужно слушать рекомендации. Именно эти рекомендации, которые даются в тот конкретный период времени, привязаны к ситуации и радиационному мониторингу. Это мы проходили во время многих чрезвычайных ситуаций, когда происходит что-то, и есть рекомендации, и их четкое соблюдение – они как раз спасают жизнь", – добавил Ляшко.

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

А эксперты по Энергоатому объяснили, что ждет украинцев в случае ядерного взрыва на ЗАЭС.

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