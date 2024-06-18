Китай призвал НАТО прекратить перекладывать на него вину за войну в Украине

В ответ на обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Китай призвал Альянс "перестать перекладывать вину" за войну в Украине. Официальный представитель МИД Китая Линя Цзян заявил, что НАТО "должно заняться самоанализом, а не произвольными клеветой и нападками на Китай".

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также: Народный депутат предупреждает, что экономическое бронирование от мобилизации может расколоть общество

"Мы советуем НАТО прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практичное для политического урегулирования кризиса", - заявил Цзянь.

Накануне министры иностранных дел стран "Большой семерки" выразили "сильную обеспокоенность" по поводу поставок Китаем материалов двойного назначения и компонентов в РФ, которые используются для войны в Украине.

Напомним, мы уже писали, будут ли электронные повестки и направления на ВЛК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!