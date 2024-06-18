Китай закликав НАТО припинити перекладати на нього провину за війну в Україні

У відповідь на звинувачення генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Китай закликав Альянс "перестати перекладати провину" за війну в Україні. Офіційний представник МЗС Китаю Ліня Цзян заявив, що НАТО "має зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

Про це пише The Guardian.

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"Ми радимо НАТО припинити перекладати провину і сіяти розбрат, не підливати масла у вогонь і не розпалювати конфронтацію, а зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи", - заявив Цзянь.

Напередодні міністри закордонних справ країн "Великої сімки" висловили "сильне занепокоєння" з приводу поставок Китаєм матеріалів подвійного призначення і компонентів до РФ, які використовуються для війни в Україні.

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