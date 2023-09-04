Классический польский завтрак: Как пожарить яйца в скорлупе
Как приготовить жареные яйца в скорлупе
Завтрак – это важный прием пищи. Хочется, чтобы он был сытным, вкусным и легким в приготовлении. Обычно мы привыкли завтракать вкусными оладьями или пышным омлетом. Можно ли разнообразить это утреннее меню?
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Да, если приготовить завтрак по-польски. Как рассказывает "Це Смак", наши соседи очень любят яйца, жареные в скорлупе. Попробуйте – и вы такое блюдо будете подавать даже на праздничный стол!
Как приготовить яйца, жареные в скорлупе.
Ингредиенты на 3 порции:
- яйцо – 3 шт.;
- лук шнит - 1/3 пуч.;
- укроп – 1/2 пуч.;
- панировочные сухари – 2 ст. л.;
- сливочное масло – 30 г;
- помидоры черри – 3 шт.;
- соль, черный перец (молотый) – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца сварите вкрутую, охладите. Каждое яйцо разрежьте вдоль острым ножом или ножом-пилой.
- Не повреждая скорлупу, аккуратно извлеките желтки и белки чайной ложкой. Разомните их вилкой в мелкую крошку, добавьте размягченное сливочное масло.
- Лук шнит (стебли) и зелень (оставьте немного для украшения) нарежьте колечками. Добавьте в яичную массу, посолите и поперчите по своему вкусу, все тщательно перемешайте.
- Полученной начинкой наполните яичную скорлупу. Каждое яйцо обмакните начинкой в панировочные сухари.
- Обжарьте яйца начинкой вниз на предварительно разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета. Перед подачей украсьте яйца разрезанными пополам помидорами черри и веточками укропа.
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