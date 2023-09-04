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Классический польский завтрак: Как пожарить яйца в скорлупе

Игорь Романько

Как приготовить жареные яйца в скорлупе

Завтрак – это важный прием пищи. Хочется, чтобы он был сытным, вкусным и легким в приготовлении. Обычно мы привыкли завтракать вкусными оладьями или пышным омлетом. Можно ли разнообразить это утреннее меню?

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Да, если приготовить завтрак по-польски. Как рассказывает "Це Смак", наши соседи очень любят яйца, жареные в скорлупе. Попробуйте – и вы такое блюдо будете подавать даже на праздничный стол!

Как приготовить яйца, жареные в скорлупе.

Ингредиенты на 3 порции:

  • яйцо – 3 шт.;
  • лук шнит - 1/3 пуч.;
  • укроп – 1/2 пуч.;
  • панировочные сухари – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 30 г;
  • помидоры черри – 3 шт.;
  • соль, черный перец (молотый) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца сварите вкрутую, охладите. Каждое яйцо разрежьте вдоль острым ножом или ножом-пилой.
  2. Не повреждая скорлупу, аккуратно извлеките желтки и белки чайной ложкой. Разомните их вилкой в мелкую крошку, добавьте размягченное сливочное масло.
  3. Лук шнит (стебли) и зелень (оставьте немного для украшения) нарежьте колечками. Добавьте в яичную массу, посолите и поперчите по своему вкусу, все тщательно перемешайте.
  4. Полученной начинкой наполните яичную скорлупу. Каждое яйцо обмакните начинкой в панировочные сухари.
  5. Обжарьте яйца начинкой вниз на предварительно разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета. Перед подачей украсьте яйца разрезанными пополам помидорами черри и веточками укропа.

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