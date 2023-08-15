Классика на новый лад: рецепт томатной окрошки

Сочетание хрустящих свежих овощей, яиц и томатного сока, создают освежающий и питательный суп по рецепту от Schuba.

Ингредиенты:

Картофель – 400 г

Яйца куриные – 4 шт.

Огурец – 2 шт.

Редис – 200 г

Сок томатный – 1.5 л

Базилик, веточка – 15 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помойте картофель и сварите его в кожуре полчаса. Охладите, нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую, охладите, мелко нашинкуйте.

2. Огурцы, редис, базилик и зелень промойте и порежьте кубиками.

3. Все смешайте, посолите, поперчите и залейте охлажденным томатным соком. Украсьте зеленью.

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