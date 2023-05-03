Клей, магнит и мыло: какие вещи обязательно нужно иметь в машине, чтобы быстро уладить неисправность в дороге

Какие вещи надо иметь в авто, чтобы отремонтировать возникшую во время поездки неисправность

Если вы хотите ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, а не сдавать его на несколько дней до автосервиса, Auto24 собрали полезные советы от специалистов по ремонту, которые помогут вам быстро починить машину.

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Информация важнейшая. Лучше иметь книгу по обслуживанию и ремонту авто вашей модели. Там пишут о возможных проблемах, которые могут возникнуть и как с ними справиться.

Клей является необходимым аксессуаром для ремонта разных поверхностей машины. Если у вас нет его рядом, используйте кусочек пенопласта и растворитель. Такой клей отличный. А если растворить целлулоид (из него производят линейки и шарики для пинг-понга), получится вообще эмалит, который использовали даже в авиации.

Держатель гаек – это удобный аксессуар, который следует приобрести. Он поможет вам найти место под капотом для гайки.

Магнит с отверстием – это полезная вещь в вашем арсенале, когда вам нужно что-нибудь достать. Используйте его для мелких деталей, упавших в капот, или для креплений.

Смазочное масло, тормозная жидкость, керосин, уксус и лимонная кислота – это средства, которыми можно отмыть ржавчину из гаек и болтов. Ведь зачастую автосервисы отказываются брать на обслуживание машину со старыми деталями.

Мыло – лайфхак, который поможет вам отмыть руки. Намылить их нужно именно к работе и дать мылу высохнуть, не вытирая полотенцем. Сухое мыло не даст грязи въедаться в кожу.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать самодельную пасту для чистки рук от смазки и мазута после ремонта авто.

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