Климатическая опасность: эксперт рассказала, какие регионы Украины могут уйти под воду

К концу XXI века климат в Харькове может стать похожим на нынешнее южное – из-за глобального потепления, а часть территории Украины рискует оказаться под водой в результате таяния ледников.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала климатолога Вера Балабух. "Если человечество не уменьшит объемы выбросов парниковых газов, парниковый эффект будет лишь усиливаться.

Основная угроза заключается в том, что повышение среднегодовой температуры всего на 0,1 °C продлевает теплый сезон на один день.

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Если нынешние тенденции сохранятся, к концу XXI века климат в Украине существенно изменится. "Зимний период сократится до нескольких недель.

Рост температуры также способствует таянию ледников, и это может иметь серьезные последствия для Украины.

"Согласно данным Министерства защиты окружающей среды, повышение уровня Черного моря способно привести к затоплению Вилкового.

По ее словам, к 2100 году изменения в Арктике могут стать настолько масштабными, что появится возможность преодолеть путь от Европы в Северную Америку вплавь через Северный полюс.

Ранее мы рассказывали, что эксперт предупредил последствия аномального потепления для Украины.

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