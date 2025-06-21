Кліматична небезпека: експертка розповіла, які регіони України можуть піти під воду

До кінця XXI століття клімат у Харкові може стати подібним до нинішнього південного – через глобальне потепління, а частина території України ризикує опинитися під водою внаслідок танення льодовиків.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла кліматологиня Віра Балабух. "Якщо людство не зменшить обсяги викидів парникових газів, парниковий ефект лише посилюватиметься. За таких умов до 2050 року середня температура може зрости на 2,5 градуса, а до кінця століття – на 4 градуси і навіть більше", – зазначила вона.

Основна загроза полягає в тому, що підвищення середньорічної температури лише на 0,1 °C подовжує теплий сезон на один день. Тобто, якщо температура зросте на 2,5 °C, теплий період стане довшим майже на місяць, а при підвищенні на 4,5 °C – майже на півтора місяця.

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Якщо нинішні тенденції збережуться, до кінця XXI століття клімат в Україні суттєво зміниться. "Зимовий період скоротиться до кількох тижнів. Наприклад, у Харкові наприкінці століття можуть бути погодні умови, подібні до тих, що зараз притаманні південним областям країни", – застерігає кліматологиня.

Зростання температури також сприяє таненню льодовиків, і це може мати серйозні наслідки для України.

"Згідно з даними Міністерства захисту довкілля, підвищення рівня Чорного моря здатне призвести до затоплення Вилкового. Також під загрозою опиниться Одеса. Ряд південних регіонів України ризикує втратити частину територій через ерозійні процеси – прибережні зони можуть бути змиті морем", – пояснює Віра Балабух.

За її словами, до 2100 року зміни в Арктиці можуть стати настільки масштабними, що з’явиться можливість подолати шлях від Європи до Північної Америки вплав через Північний полюс.

Раніше ми розповідали, що експерт попередив про наслідки аномального потепління для України.

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