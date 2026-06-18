Клубничный джем за 5 минут: рецепт с пектином
Среди разнообразия рецептов клубничного варенья отдельно выделяется быстрый джем с пектином: простой, ароматный и готовый всего за 5 минут активной варки. Именно такой вариант следует добавить к вашей сезонной консервации (рецепт рассчитан на 1 кг ягод).
Такой джем отлично подойдет к блинам и любимому чаю. Об этом пишет Shuba.
Важные нюансы приготовления джема
- Количество пектина зависит от спелости ягод: чем слаще и менее кислая клубника, тем больше его может понадобиться.
- Соотношение сахара и жидкости также влияет на плотность – при меньшем количестве сахара пектина нужно больше.
- По желанию пектина можно заменить агар-агаром, получив похожую текстуру.
- Короткая варка с минимумом сахара позволяет лучше сохранить вкус и аромат свежих ягод.
Клубничный джем через 5 минут с пектином
Ингредиенты:
- Клубника - 1 кг
- Сахар - 150 г
- Пектин - 25 г
- Лимонная кислота – 0,5 ч. л.
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Пошаговое приготовление
1. Подготовка ягод
Клубнику тщательно промойте, удалите хвостики. Дайте стечь излишней воде в дуршлаге.
2. Подготовка тары
Банки и крышки простерилизуйте в кипящей воде 2–3 минуты. Важно работать быстро: джем не следует снимать с огня во время разлива, чтобы он не охлаждался. Банки достают прямо из кипятка и сразу наполняют.
3. Приготовление джема
Ягоды пересыпьте в миску, добавьте сахар и пектин, после чего сразу перебейте блендером до однородной массы.
Получившуюся смесь поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения. После закипания убавьте огонь до минимума, добавьте лимонную кислоту и хорошо перемешайте.
Горячий джем сразу разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном.
Важно
Сразу после приготовления джем может казаться редким – это нормально. Окончательную густоту он приобретает после полного охлаждения.
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