"Когда каждый выстрел точно в цель": украинские морпехи уничтожили грузовик окупантов из БК (видео)

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского успешно ликвидировали российский грузовик вместе с его грузом.

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Результаты их работы были опубликованы на Facebook. Транспортное средство, принадлежавшее российским оккупантам, находилось на дороге, когда произошла мощная детонация боекомплекта.

На видеозаписи видно, как транспортное средство двигается по дороге, а затем украинские защитники точно попадают в него, нейтрализуя его. В результате мощного взрыва произошла детонация боекомплекта. Эта эффективная операция была проведена совместно с подразделением "Совы".

"Когда каждый выстрел – в цель", – подчеркнуто в сообщении.

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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