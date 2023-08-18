Когда магнитные бури стихнут в августе: названы конкретные даты

Магнитные бури 2023 – когда магнитные бури в августе 2023 года

К концу августа ожидается несколько волн достаточно сильных метеоударов. В другие дни следует рассчитывать на покой и определенное затишье.

По данным Meteoagent, от 16 августа Землю встряхивают мощные магнитные бури от 4 до 5 баллов. Такая ситуация будет продолжаться до 20 августа, а также возникнет 26 числа.

Читайте также: Как облегчить боль при мигрени: 5 действенных и быстрых методов борьбы с "болезнью века"

17-19 августа – магнитная буря средней мощности (4 балла);

20 августа – сильная магнитная буря (5 баллов);

21-25 августа – слабая магнитная буря (2 балла);

26 августа – магнитная буря средней мощности (4 балла);

27-31 августа – слабые метеоудары в 1-2 балла.

Магнитные бури 2023 - графе магнитных бурь на август 2023

Спокойный период будет 21-25 августа, а также с 27 августа по 10 сентября.

Магнитные бури 2023 - графе магнитных бурь на август 2023

Что такое магнитные бури

Солнечные вспышки (или солнечная/магнитная буря или геомагнитные бури) – внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца по всем направлениям, включая Землю, соприкасаясь с ее магнитосферой. Это провоцирует геомагнитную активность.

Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, путешествующие в пространстве с очень высокой скоростью. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Эти последствия можно наблюдать посредством полярного сияния, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.

Читайте также: Ученые выяснили, какая смертоносная супербактерия скрывается в людях

Кто рассчитывает прогнозы и предупреждения о магнитных бурях

Онлайн-прогноз солнечных вспышек и штормов рассчитывается посредством спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Прогноз обновляется онлайн, поскольку такие данные поступают от активности Солнца (обычно каждые 10 минут).

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!