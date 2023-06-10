Когда нужно подметать в доме, чтобы избавиться от денежных проблем

Когда нужно подметать в доме, чтобы выместить безденежье и привлечь финансовый успех

Наши предки придавали венику сакральное значение. Этот простой предмет помогал избавиться от нечисти и зла из дома.

Издавна выделяли отдельные дни для уборки, чтобы избавиться от безденежья и вымести финансовые проблемы. Поэтому следует обращать особое внимание на дни, когда вы наводите порядок в жилище.

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Для привлечения финансового успеха нужно знать, в какие дни нужно убирать, а в какие нет:

Понедельник – не лучший день для уборки, потому что можно избавиться от материального благополучия.

Если убирать во вторник, то можете найти деньги. Речь идет о старых заначках или деньгах, которые вы потеряли давно.

В среду можно привлечь удачу в рабочие дела и преуспеть в торговле, если утром начать с подметания.

Четверг – лучший день для выметания безденежья. Однако заметьте, что нужно будет открыть в доме все окна, чтобы пыль и грязь выходили через окна из дома.

В пятницу не надо подметать, потому что можно избавиться от всех своих денег.

Суббота также удачный день, чтобы через уборку подтянуть финансовый успех.

В воскресенье не рекомендуют заниматься домашними делами и убирать, потому что можете привлечь проблемы.

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