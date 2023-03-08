Когда Украина будет праздновать победу в войне: астролог назвал сроки

Решающая битва в войне Украины и России может произойти весной 2023 года. Правление российского диктатора Владимира Путина приближается к концу.

Об этом "Главреду" заявил известный астролог Влад Росс. "После перехода Юпитера из знака войны в знак мира, то есть в знак Тельца, можно будет говорить об окончании войны. Особенно – когда Путин уйдет из жизни, а это может случиться весной-летом", – отметил он, уточнив, что парад победы возможен в июне.

По словам Росса, стране-агрессору грозит распад – разрушительные процессы начнутся после вхождения символа смерти и разрушения Плутона в знак зодиака Водолей, связанный с Россией. Именно поэтому Украина не повторит судьбу Израиля – жить под постоянными обстрелами не придется.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.