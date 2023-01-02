Когда Украина вернет Крым: астролог назвал сроки

Активная фаза войны в Украине может завершиться весной 2023 года. До Дня Независимости 24 августа Крым вернется в состав Украины.

Об этом заявил астролог, хиромант и психолог Владимир Бадиян. По словам, война в Украине закончится в конце весны – в апреле-мае.

"Только вопрос, как закончится", — добавил Бадиян.

Он подчеркнул, что ко Дню Независимости Украины 2023, который отмечается 24 августа, мужчины смогут свободно выезжать за границу.

"Вопрос по Крыму быстрее начинает решаться... Мы будем вместе с Крымом. То есть Крым будет частью Украины или наши Вооруженные силы уже будут там точно", – подытожил Бадиян.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.